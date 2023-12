Viola Amherd soutient Elisabeth Baume-Schneider

La nouvelle présidente de la Confédération Viola Amherd juge que le changement de département de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider est légitime. Il s'agit d'une décision individuelle, estime la Valaisanne, qui ne voit pas de risque de dommage politique.

Viola Amherd affirme qu'Elisabeth Baume-Schneider l'a informée de son souhait de changer de département plus d'un quart d'heure avant le début de la séance consacrée à la répartition des dicastères (archives). ATS

«Si on ne se sent peut-être pas à l'aise dans un département ou si on estime que l'on peut apporter davantage dans un autre, il est certainement légitime de changer», a déclaré samedi Mme Amherd à la radio alémanique SRF.

Mme Amherd a indiqué que la Jurassienne n'avait annoncé sa décision de passer du Département fédéral de justice et police à celui de l'Intérieur que peu de temps avant le début de la séance consacrée à la répartition des dicastères. Mais, contrairement à ce qu'affirment les médias, elle avait été informée par Mme Baume-Schneider plus d'un quart d'heure avant le début de la séance.

ceel, ats