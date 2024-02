Dès le 1er mars, une travailleuse sociale accompagnera certaines patrouilles de la Police du Nord vaudois (archives). ATS

S'inspirant d'exemples étrangers, le Service de la sécurité publique de la Ville d'Yverdon-les-Bains et la Police Nord Vaudois (PNV) vont associer à certaines patrouilles une travailleuse sociale. Sa mission sera d'apporter un soutien aux situations d'urgence psychosociales et de proximité. Ce projet-pilote sera déployé dès le 1er mars dans toutes les communes rattachées à la PNV.

L'engagement d'une travailleuse sociale de soutien et de proximité vise aussi à tester une nouvelle forme de collaboration de nature à mieux appréhender et régler les problèmes de voisinage, les incivilités et les conflits, indique mardi la Municipalité yverdonnoise dans un communiqué.

«Au vu de l'aspect innovant de cette patrouille mixte dans le paysage policier suisse, un groupe de cinq scientifiques, issus de la sociologie, de la psychologie, des sciences de l'éducation et la criminologie, accompagnera le projet en 2024, dont la construction et la pertinence nécessitent une évaluative rigoureuse», souligne la Ville.

sj, ats