Pourquoi le débat télévisé entre Walz et Vance pourrait être décisif

La campagne électorale américaine entre dans sa phase la plus chaude : maintenant qu'un nouvel échange de coups entre Trump et Harris n'est plus d'actualité, le duel télévisé entre les candidats à la vice-présidence revêt une importance capitale.

Les deux candidats à la vice-présidence s'affronteront mercredi, heure suisse, lors d'un duel télévisé. Image : Keystone/AP Photo

dpa

Les candidats à la vice-présidence américaine Tim Walz et J.D. Vance s'affronteront mardi (nuit de mardi à mercredi, heure suisse) lors de leur premier et unique débat avant les élections de novembre. A cette occasion, le gouverneur démocrate du Minnesota, Walz, et le sénateur républicain de l'Ohio, Vance, pourraient exercer une influence sur la situation politique.

Le débat aura-t-il un impact sur la campagne électorale ?

Jusqu'à présent, le choix des candidats à la vice-présidence n'a guère fait de différence le jour du scrutin. «Les preuves dont nous disposons montrent qu'ils votent vraiment pour le candidat à la présidence», a déclaré le politologue Mark P. Jones de l'université Rice de Houston à propos des électeurs américains. Toutefois, «il est toujours possible que, à la marge, cela puisse avoir de l'importance», a déclaré Jones en faisant référence à la course apparemment serrée dans les Swing States.

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

Le débat entre Walz et Vance pourrait faire changer d'avis certains électeurs cette année, car les candidats à la présidence Harris et Trump ne se sont affrontés qu'une seule fois lors d'un débat. La semaine qui arrive pourrait donc être la dernière occasion avant le jour du scrutin où les électeurs pourront voir des représentants des deux principaux partis s'affronter en face à face.

Il est toutefois plus probable que les candidats à la vice-présidence devront simplement veiller à ne pas commettre d'erreurs mémorables qui pourraient être rejouées à l'infini. Jones a déclaré qu'une telle gaffe, qui pourrait influencer le résultat de l'élection, était peu probable, mais pas impossible. «Ils sont disciplinés», concède le politologue. «Mais il suffit d'une seule erreur».

Kamala Harris est l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Image : Keystone/AP/Brynn Anderson

Que fait exactement le vice-président ?

La vice-présidente ou le vice-président préside le Sénat américain et peut y mettre fin à une égalité lors d'un vote en faisant voter lui-même le titulaire de la fonction. L'actuelle vice-présidente et candidate à la présidence Kamala Harris l'a fait 33 fois, un record.

Le vice-président préside également la cérémonie de certification des résultats de l'élection. C'est Mike Pence qui l'a assumée en 2021, lorsque les partisans du président de l'époque, Donald Trump, ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole américain pour empêcher la certification et la passation de pouvoir au président Joe Biden.

La tâche principale du vice-président est d'être prêt à assumer la présidence si quelque chose devait arriver au président. Neuf vice-présidents l'ont fait jusqu'à présent - le dernier étant Gerald Ford en 1974, lorsque le président de l'époque, Richard Nixon, a démissionné.

Le 25e amendement de la Constitution américaine, ratifié en 1967, fixe les règles de succession à la présidence. Il stipule que le vice-président devient président si le titulaire actuel est destitué, démissionne ou décède.

Au vu des deux récentes tentatives d'assassinat contre Trump, «les règles de succession revêtent une plus grande importance», analyse l'historien Joel K. Goldstein, qui étudie les vice-présidents aux Etats-Unis. De nombreux électeurs considèrent toutefois les candidats à la vice-présidence comme le prolongement des candidats à la présidence qu'ils ont choisis, et non comme de futurs présidents potentiels.

Les gens se demandent si un candidat à la vice-présidence est capable d'être aussi proche de la présidence, estime Goldstein. «Mais c'est aussi une question de savoir si la personne qui l'a choisi est capable de prendre des décisions».

Harris VS Trump : Le résumé du premier débat Kamala Harris et Donald Trump se sont durement affrontés mardi soir lors d'un débat télévisé au ton très offensif, s'accusant mutuellement de mentir et confrontant leurs visions opposées de l'Amérique, à moins de deux mois d'une élection présidentiel 11.09.2024

dpa