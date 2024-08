La Bourse suisse tentait un rattrapage mardi dans les premiers échanges, interrompant une tendance négative marquée amorcée vendredi dernier. Les indices à New York ont bouclé leur première session de la semaine dans le rouge, le Dow Jones cédant 2,6% quand le Nasdaq et le S&P 500 ont lâché tous deux plus de 3%. La place tokyoïte, qui avait dévissé de plus de 12% lundi, en a récupéré 10% dès le lendemain.

«La volatilité devrait toujours être de mise avec les doutes économiques, monétaires, géopolitiques et politiques qui sont toujours bien présents,» prévient toutefois John Plassard, de Mirabaud Banque.

Sur le front conjoncturel helvétique, le taux de chômage s'est maintenu à 2,3% au mois de juillet, quand les chiffres d'affaires dans le commerce de détail ont emprunté le chemin de la cave en juin.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,21% 11'570,40 points, mais restait à bonne distance de la barre symbolique des 12'000 points abandonnée vendredi. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,52% à 1876,66 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,29% à 15'420,65 points. Sur les trente principales valorisations boursières, seules six se paraient de rouge.

Ce grupetto intégrait toutefois les trois poids lourds que constituent Nestlé et le bon Roche (-0,3% chacun), ainsi que Novartis (-0,7%). Richemont et SGS (-0,2% chacun) et la porteur Roche (-0,1%) reculaient également. Le bon Lindt restait, lui, scotché au plot de départ.

Le spécialiste de l'audition Sonova (+3,2%) occcupait l'autre extrêmité du classement. La medtech rhénane a annoncé le lancement de deux nouvelles gammes de produits, dont la toute première reposant sur une intelligence artificielle pour atténuer le bruit ambiant.

