(ETX Daily Up) – Epanouies, mais complexées. Un paradoxe pour certains, mais c'est pourtant bel et bien ce que ressentent les Françaises âgées de 50 ans et plus, d'après un sondage réalisé à l'occasion de la Journée mondiale de la ménopause. De plus en plus insatisfaites de l'image donnée aux quinqua et plus dans la société française, les principales concernées nourrissent de nombreux complexes liés au vieillissement de leur corps.

Un sondage révèle que la plupart des Françaises se sentent plus épanouies à 50 ans qu'à 25 ans, mais qu'elles nourrissent de nombreux complexes en lien avec les signes du vieillissement. AnnaZhuk / Getty Images

On le sait, les injonctions liées à la beauté ont la vie dure, et ce à tous les niveaux. L'âge ne fait pas exception, bien au contraire, les femmes devant composer avec le culte de la jeunesse: un visage pas ou peu marqué, un corps ferme, un ventre plat, des bras toniques, des jambes galbées, ou une poitrine ferme. Autant de qualificatifs éloignés de la réalité qui ne sont pas sans conséquences sur la santé mentale des femmes qui ont ou s'apprêtent à souffler leur cinquantième bougie. Un cap diront certains, ne serait-ce parce qu'il est synonyme dans l'imagine collectif de ménopause, et ce bien que cette étape n'intervienne pas au même moment pour chaque femme.

Le jeunisme, source de complexes

A l'occasion de cette Journée mondiale, célébrée le 18 octobre, le site parapharmaceutique Humasana et l’agence FLASHS ont commandé une étude à l'Ifop sur les Françaises et leur perception du vieillissement. On y apprend que les Françaises se sentent plus épanouies à cette période de leur vie, mais qu'elles souffrent également de nombreux complexes. Le sondage révèle notamment que près de neuf femmes de plus de 50 ans sur dix (89%) se disent complexées par le vieillissement d'au moins une partie de leur corps. Un sentiment qui concerne plus particulièrement le ventre (75%), les bras (64%), le visage (61%), les cuisses (52%) et la poitrine (50%).

En conséquence, le ventre apparaît aussi comme la zone corporelle, hors visage, sur laquelle la majorité des femmes aimerait «agir le plus efficacement possible» pour enrayer, sinon ralentir, les effets du vieillissement, à hauteur de 63% (contre 50% en août 2007). Suivent les bras (33% vs 21%), le cou (20% vs 27%), les cuisses (14% vs 21%), et le buste (10% vs 8%). Ces complexes ne sont pas sans lien avec certaines injonctions liées à l'âge qui persistent dans la société. Près de trois femmes interrogées sur dix (28%) affirment être insatisfaites de l'image donnée aux femmes de 50 ans et plus dans la société française. Un chiffre qui grimpe au fil des années, puisqu'elles n'étaient que 17% en 2007.

Et ces complexes nuisent à la santé mentale des principales concernées. Plus de huit femmes sur dix (81%) confient avoir vu leur peau changer au niveau du visage depuis la quarantaine, dont 20% qui estiment que cela a affecté leur moral. C'est encore plus probant pour la prise de poids, puisque 75% affirment avoir observé ce changement dont 39% qui en ont été affectées. Notons toutefois que 77% des sondées ont vu apparaître des cheveux blancs au cours de cette décennie (et plus) mais que seules 10% en ont souffert moralement.

Epanouies et libérées

La cinquantaine n'est toutefois pas, loin de là, vécue comme la période de tous les maux. La preuve, la majorité des Françaises de plus de 50 ans (54%) se disent plus épanouies que lorsqu'elles avaient 25 ans, et 37% se sentent toujours aussi séduisantes qu'auparavant. Seulement 9% des femmes interrogées déclarent avoir honte de dire leur âge. Fait intéressant, plus d'un tiers des répondantes (38%) considèrent que les femmes s'embellissent au fil des années. Une part quasi similaire (40%) à celles qui estiment que les hommes s'embellissent aussi avec l'âge, mettant à mal certaines idées reçues sur le sujet.

Cet épanouissement, tout comme cette sensation d'être libérées de certains carcans, influence la sexualité des principales concernées. Plus de quatre sondées sur dix (41%) affirment que leur vie sexuelle est aussi libre et décomplexée que quand elles avaient la vingtaine, et 38% confient même qu'elle l'est davantage. Un chiffre qui ne varie pas, ou très peu, selon que les femmes sont ménopausées ou non (39% vs 34% respectivement).

Ce sondage a été réalisé en ligne par Ifop, du 22 au 26 septembre 2023, auprès d’un échantillon de 1.004 femmes, représentatif de la population féminine française âgée de 50 ans et plus.

