(ETX Daily Up) – La période des vacances est parfaite pour se ressourcer et trouver un peu de temps pour méditer, gérer son stress ou encore faire un peu de sport. Pour cela, il existe aujourd'hui une multitude d'applications mobiles pour aider à mettre en place une routine estivale, histoire de bien se relaxer... avant d'attaquer la rentrée.

De nombreuses applications permettent de prendre soin de soi durant les vacances. FreshSplash / Getty Images

Relax

Pour méditer

Petit BamBou est l'application référence en matière de méditation, de pleine conscience et de respiration. Elle propose un large catalogue de séances guidées avec différentes approches (respiration, sophrologie, hypnose, etc.). Gratuit en mode découverte, l'application devient payante (abonnement mensuel ou annuel) pour ne plus avoir de publicités et avoir accès à toutes les séances et à l'ensemble de médiathèques de sons et d'ambiances disponible.

De leur côté, Headspace et Calm se présentent comme des programmes de méditation destinées à se relaxer mais aussi à dormir plus sereinement en faisant disparaitre toute trace de stress et d'anxiété. Elles proposent également d'écouter de nombreux sons de la nature ou encore des histoires relaxantes.

Pour rester zen

Les amateurs de yoga peuvent également profiter de nombreuses applications mobiles dédiées. Down Dog et Daily Yoga proposent par exemple toute une variété de cours de yoga et de Pilates pour tous les niveaux. Il est également possible de choisir ses cours en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Pour en profiter vraiment, mieux vaut toutefois choisir de payer un abonnement.

Pour faire du sport

Strava est une application de référence qui permet de suivre ses activités sportives et ses performances, qu'il s'agisse de randonnée, de course à pied, de vélo ou encore de natation. Vous pouvez également entrer en compétition entre amis et vous lancer des défis à la hauteur de vos capacités.

Pour bien dormir

L'application Sleep Cycle étudie la qualité de votre sommeil et peut même vous réveiller au moment le plus propice afin de démarrer la journée du bon pied. Elle propose également des statistiques sur votre sommeil et des conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. Idem pour ShutEye qui permet aussi de jouer des sons relaxants pour s'endormir en douceur. Ces applications analysent en fait, grâce au micro de votre smartphone, vos activités la nuit et déterminent par conséquent la durée approximative de vos différentes phases de sommeil.

