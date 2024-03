L'alimentation anti-inflammatoire est composée de graisses saines (huile d'olive, noix, avocat), d'aliments riches en Oméga 3 (saumon, thon, maquereau, huile de lin, graines de chia et de chanvre), de fruits et de légumes, riches en fibres et en antioxydants, particulièrement les fruits rouges et les crucifères (chou, brocoli...), d'oléagineux, de légumineuses, de céréales complètes et de certaines épices comme le curcuma.