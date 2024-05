(ETX Daily Up) – Riches en fibres, en minéraux et en vitamines, les fruits et légumes constituent des éléments indispensables de notre alimentation, et parmi les premiers cités au sein du Programme National Nutrition Santé. Malheureusement, leur présence dans les assiettes n'est pas une évidence pour tous les Européens.

Seuls six pays de l'Union européenne parviennent à consommer la dose de fruits et légumes recommandée par jour. PeopleImages / Getty Images

Relax

Des pommes, des poires... Et c'est tout! Au menu des Européens, il n'y a pas assez de fruits et légumes. D'après le Consortium Monitor de Freshfel Europe, une association qui regroupe des producteurs de l'Union et participe à la mise en oeuvre d'un forum autour de la chaîne en approvisionnement en fruits et légumes, la consommation moyenne est passée à 350g par jour et par habitant en 2022. «La tendance positive amorcée pendant la pandémie de coronavirus a été freinée par la crise économique, ce qui a eu un impact sur les achats» analyse l'organisme.

Précisément, on parle d'une baisse de la consommation en fruits et légumes de 5% par rapport à 2021. On se situe également à près de 3% en moins par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Mais le constat devient surtout inquiétant sur le plan nutritionnel quand on rappelle les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'organisme, il faut intégrer au moins cinq portions de fruits et légumes, soit au moins 400g quotidiens, et ce dans le but de faire le plein de fibres alimentaires et de réduire le risque de maladies non transmissibles.

«En période d'incertitudes économiques, les consommateurs ont tendance à s'orienter vers une alimentation moins saine, perçue comme plus satisfaisante sur le plan énergétique et comme une option alimentaire moins chère que les fruits et légumes. Au-delà des conclusions du Monitor 2022, les données préliminaires pour 2023-2024 confirment la poursuite des tendances à la baisse qui atteignent dans de nombreux cas plus de 10%, ce qui signifie que la croissance de la consommation post-pandémique est désormais totalement perdue»? commente le Freshfel. Au final, seuls six pays de l'Union européenne parviennent à consommer la dose de fruits et légumes recommandée par jour.

De son côté, Eurostat, l'office des statistiques de l'Union européenne, avait indiqué dans une précédente publication qu'en 2019 l'Irlande, les Pays-Bas et le Danemark constituaient successivement les pays où la population ingurgitait le plus de tomates, courgettes, poivrons et autres fruits ou légumes. 33% des Irlandais atteignaient en effet les cinq portions quotidiennes et plus. Pour sa part, la France n'était pas très loin, avec 20% de sa population parvenant à respecter les recommandations de l'OMS. A l'échelle de l'Union, seuls 12% de la population européenne réussissaient à consommer cinq portions et plus.

A l'inverse, 33% d'Européens avaient déclaré il y a cinq ans ne manger aucun fruit et légume de façon quotidienne. Les pays où la consommation était la plus faible étaient la Roumanie (2%), la Bulgarie (5%), la Slovénie (5%) et l'Autriche (6%). Validant l'idée reçue que les femmes sont davantage promptes à manger de la salade et des carottes, les hommes sont plus nombreux en effet (39%) à renoncer à ce type d'aliments.

Relax