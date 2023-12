La période des fêtes rime avec convivialité et célébrations, et il est tout à fait possible de profiter de ces moments joyeux sans excès d'alcool. Voici quelques astuces pratiques et ludiques pour y parvenir. Pour commencer, vous pouvez adopter la technique du «Half and Half» qui consiste à alterner une boisson alcoolisée avec une boisson non-alcoolisée. Après un verre de vin, par exemple, prenez un verre d'eau pétillante ou un soda. Cette méthode aide à rester hydraté et à réduire le rythme de consommation d'alcool.