Regorgeant de vitamine C, ce fruit est essentiel pour booster son énergie avant une course. Il est également riche en potassium, ce qui en fait un allié idéal pour une meilleure récupération après l’effort. C’est par ailleurs l’un des fruits qui possède le plus d’antioxydants. Selon une étude réalisée au Japon en 2021, consommer régulièrement du kiwi peut ainsi réduire les niveaux de stress oxydatif et augmenter l'activité antioxydante. Le fruit prévient ainsi l’oxydation du corps, qui est responsable de blessures et de la fatigue musculaire.