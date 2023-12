(ETX Daily Up) – Ils ont décroché les étoiles, ils ont été honorés d'un prix, ils ont ouvert leur restaurant... Bref, 2023 a eu la saveur du succès pour nombre de chefs et de pâtissiers. Nous avons sélectionné la crème de la crème pour leur demander à chacun une recette facile à reproduire chez soi. Aujourd'hui, voici la recette de salade de chou blanc, orange et noisettes grillées de Norbert Tarayre.

Norbert Tarayre nous a confié la recette de sa salade de chou Fabien Breuil Chef de famille© 2023, éditions Marabout – Norbert TarayrePhotography Anthony Passant /

Son nom était sur toutes les lèvres, dès lors que son arrivée au Prince de Galles, un hôtel cinq étoiles à Paris, est devenue officielle en juin dernier. Norbert Tarayre a fait jaser de nombreuses mauvaises langues qui ne l'imaginaient pas prendre les commandes des cuisines d'un établissement luxueux de l'Avenue George V. C'est vrai que le trublion de M6, connu pour sa gouaille et son franc-parler, a surpris son monde en acceptant ce nouveau tablier après avoir composé durant longtemps avec une image de cuisinier populaire et accessible. Quoiqu'on en pense, Norbert Tarayre a composé l'une des actualités fortes de 2023. Voici l'une des recettes de son dernier livre intitulé «Chef de famille».

Pour 4 personnes

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 10 – 15 minutes

Pour la salade de chou

500g de chou blanc

3 oranges

1 échalote

Botte de persil plat

1/2 botte de ciboulette

1/2 botte de cerfeuil

80g de noisettes entières

Pour la sauce vinaigrette qui a du goût

5cl de vinaigre (type xérès, de vin, de cidre…)

15cl d’huile d’olive neutre

5cl d’huile de noisette

1 gousse d’ail

1/2 échalote

1 brin de thym

Sel et poivre







Pour la salade de chou:

Préchauffer le four à 160 degrés. Éplucher et émincer finement les échalotes. Rincer et émincer finement le chou blanc. Peler 2 oranges et prélever leurs suprêmes, c’est-à-dire la chair à l’intérieur des membranes qui peuvent être amères. Presser le jus de la dernière.

Torréfier les noisettes à four chaud pendant 10 à 15 minutes, puis les couper en deux.

Pour l’assaisonnement:

Dans un grand saladier, préparer la vinaigrette qui a du goût en y ajoutant l’huile de noisette

Pour le service:

Ajouter dans le saladier le chou blanc émincé, les suprêmes d’orange avec le jus, les herbes fraîches hachées et les noisettes grillées.

Recette extraite de «Chef de famille» le nouveau livre de cuisine de Norbert Tarayre aux éditions Marabout. 272 pages couleur, 19.90 euros

