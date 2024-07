(ETX Daily Up) – Dis-moi ce que tu manges à 40 ans, je te dirai quelle sera ta qualité de vie à 70 ans. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université de Harvard suggère que le fait d'adopter un régime alimentaire sain à l'aube de la quarantaine permettrait de préserver sa santé mentale et physique au-delà de 70 ans. Explications.

Manger sainement à 40 ans permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie à 70 ans, d'après une étude. gilaxia / Getty Images

Relax

Comment vivre plus longtemps en bonne santé? Le style de vie est bien évidemment un facteur déterminant. On connait l'importance du sommeil, mais aussi les effets néfastes du tabagisme et de l'alcool, mais l'alimentation est, elle aussi, au cœur des préoccupations.

Les études se succèdent pour évaluer l'impact d'une alimentation saine sur de nombreux pans de la santé, mais aussi déterminer quel(s) régime(s) et aliment(s) sont les plus bénéfiques – ou néfastes – pour la santé mentale et physique. C'est tout l'enjeu du congrès annuel de l'American Society for Nutrition, Nutrition 2024, qui s'est achevé le 2 juillet à Chicago.

Une équipe de chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health s'est intéressée à l'adoption tardive – en milieu de vie – d'un régime alimentaire sain, et au rôle que ce dernier pouvait jouer à long terme sur la santé. Les scientifiques ont analysé les données de 106.931 personnes depuis 1986, sur une période de 30 ans. Tous les participants étaient âgés d'au moins 39 ans, et ne souffraient d'aucune maladie chronique au début des recherches. Les données ont été collectées tous les quatre ans par questionnaires portant sur leur régime alimentaire.

Mieux vieillir grâce à l'alimentation

Présentée à l'occasion de la grand-messe de l'American Society for Nutrition, l'étude indique que près de la moitié des participants étaient décédés en 2016, et que 9,2% ont atteint l'âge de 70 ans sans souffrir de maladies chroniques. Les chercheurs ont également observé que les personnes ayant adopté une alimentation saine dès l'âge de 40 ans étaient plus susceptibles, de l'ordre de 43% à 84%, de préserver leur santé physique et mentale jusqu'à – au moins – 70 ans, par rapport à celles qui ne suivaient pas un tel régime alimentaire.

«Traditionnellement, la recherche et les directives alimentaires qui en découlent se sont concentrées sur la prévention des maladies chroniques telles que les maladies cardiaques. Notre étude apporte des preuves que les recommandations alimentaires doivent prendre en compte non seulement la prévention des maladies, mais aussi la promotion d'un vieillissement en bonne santé en tant qu'objectif à long terme», explique Anne-Julie Tessier, postdoctorante à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, dans un communiqué.

Quels aliments pour vieillir en bonne santé?

A en croire ces recherches, une consommation importante de fruits, de légumes, de céréales complètes, de graisses insaturées (les bonnes graisses), de noix, de légumineuses et de produits laitiers pauvres en graisses était davantage associée au fait de vieillir en bonne santé. A contrario, une importante consommation de graisses trans, de sodium, de viande rouge, et de viande transformée réduisait les chances de vieillir en bonne santé.

«Les personnes qui ont adopté des habitudes alimentaires saines au milieu de leur vie, en particulier celles qui sont riches en fruits, en légumes, en céréales complètes et en graisses saines, avaient beaucoup plus de chances de vieillir en bonne santé. Cela suggère que ce que vous mangez au milieu de la vie peut jouer un rôle important dans la façon dont vous vieillissez», poursuit Anne-Julie Tessier.

Détail qui a son importance, les scientifiques affirment que l'association entre alimentation saine et vieillissement en bonne santé demeurait forte même après prise en compte de facteurs dont l'impact sur la santé n'est plus à prouver, comme l'activité physique.

Relax