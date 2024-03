Lorsque l'on se dispute, il peut nous arriver de dire des phrases blessantes ou d'avoir un comportement dédaigneux à l'égard de son partenaire. Selon une psychologue américaine, la phrase «J'aurais aimé que nous ne soyons jamais rencontrés», fait partie de celles qui peuvent mener à la rupture.

Certaines phrases blessantes conduiraient dans la majorité des cas à la rupture. anzeletti / Getty Images

En couple, les disputes sont monnaie courante et peuvent parfois mettre à mal la communication. Sous le coup de la colère, il est tentant de blesser l'autre avec des paroles qui dépassent notre pensée. Le Dr Cortney Warren, psychologue américaine spécialisée dans les relations de couple, a étudié pendant vingt ans les dynamiques relationnelles. Selon elle, le sentiment de mépris est celui qui peut mener à une rupture dans la majorité des cas.

Elle déclare dans un article qu'elle a écrit pour CNBC: «Une phrase qui reflète le mépris, et que j’ai vue détruire le plus souvent des relations est: ‹Je souhaite que nous ne nous soyons jamais rencontrés› ou ‹J'aimerais que nous ne nous soyons jamais rencontrés›».

D'autres déclarations telles que «Tu as gâché ma vie», «Tu es une nuisance», «Tu es pathétique», «Tu ne mérites pas mon temps» ou «Si nous n'avions pas d'enfants, je t'aurais déjà quitté» peuvent également avoir des conséquences dévastatrices sur la dynamique du couple.

Le mépris peut aussi se manifester par des comportements non verbaux, comme lever les yeux au ciel ou adopter un langage corporel dédaigneux, créant ainsi un déséquilibre de pouvoir.

Alors, comment communiquer dans une dispute sans blesser l'autre? Plusieurs solutions existent. D'abord, prenez le temps de réfléchir avant de parler et pesez vos mots avec soin. Il est essentiel de reconnaître ses erreurs et de s'excuser lorsque nécessaire. «Assumez vos responsabilités. Il s'agit de reconnaître vos choix, vos habitudes et votre participation à des dysfonctionnements», explique la spécialiste.

Et surtout, rappelez-vous que vous formez une équipe avec votre partenaire. La communication doit être constructive des deux côtés pour maintenir l'harmonie. Avant de faire un reproche, n'oubliez pas les raisons pour lesquelles vous êtes avec votre partenaire et exprimez vos remarques de manière bienveillante.

La psychologue conclut en soulignant l'importance d'apprendre de chaque conflit dans la relation: «Le conseil le plus important que je donne aux gens est d'essayer de trouver de la gratitude. Il y a toujours quelque chose à apprendre de la discorde dans nos relations. Cherchez quelque chose de positif à retirer de chaque interaction, même si le processus est déstabilisant».

