Mais pourquoi 3 mois? Selon les partisans de cette théorie, ce serait le délai suffisant pour découvrir les qualités et les défauts de l'autre, et décider si l'on souhaite poursuivre la relation. Cette période coïncide également le plus souvent avec la fin de la phase de lune de miel. En couple, ce qu'on appelle la «phase de la lune de miel» c'est l'étape où les partenaires ressentent une intense passion, une connexion profonde et un sentiment d'harmonie mutuelle.