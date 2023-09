Le batch-cooking, si je m'y mets, je vais ruiner mon week-end avec ses heures de cuisine tout un dimanche après-midi (rires). Par ailleurs, cela ne garantit pas que mes enfants apprécient ce que j'ai prévu pour le lundi, j'aurais potentiellement cramé ce qui était prévu pour le mardi, et on aura mangé plus tôt ce qui était réservé au mercredi. Il ne faut pas absolument s'identifier dans toutes les astuces que l'on peut lire. Il faut se connaître et savoir ce qui nous convient et connaître son niveau d'exigence. Et si on ne parvient pas à réaliser correctement toutes les recettes, on finit par se sentir nulle, ce qui est contre-productif.