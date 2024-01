Ces découvertes offrent des perspectives nouvelles pour les parents et les éducateurs concernant l'intégration du temps d'écran dans la vie quotidienne des enfants. Plutôt que d'imposer des limites strictes, l'accent devrait être mis sur des interactions enrichissantes et éducatives devant les écrans. «La prochaine fois que vous serez avec vos enfants, gardez cela à l'esprit. Utilisez la technologie pour lancer des conversations. Posez des questions ouvertes. Voyez à quoi servent les écrans pour vos enfants. Aidez-les à utiliser les écrans de manière plus active», a conseillé Rebecca Rolland, «Et, pour les adolescents en particulier, encouragez-les à réduire les réseaux sociaux s'ils les utilisent beaucoup. Aidez-les à déterminer quelles applications et interactions sont les plus importantes pour eux, et concentrez-vous uniquement sur celles-ci. Vous les aiderez ainsi à prendre conscience d'eux-mêmes et à améliorer leur santé mentale». La prudence est donc toujours de mise.