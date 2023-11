Selon lui, se tourner vers l’autre est la base d’une relation épanouie dans le temps. Il souligne l’importance des petits gestes au quotidien. «Certaines personnes pensent qu'elles peuvent mettre leur relation sur pause, puis la relancer en passant de temps en temps une soirée romantique. Mais les relations se construisent et s'entretiennent avec une attention quotidienne, pas avec de grands gestes», explique le professeur. Et plus le couple aura des connexions émotionnelles, aussi anodines soient-elles, plus il durera dans le temps. Le tout serait de remplir régulièrement son «compteur affectif» en acceptant ou proposant au quotidien ces fameuses «offres de connexion».