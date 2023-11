Avoir des opinions politiques et soutenir des causes sociales, c’est bien. Mais être actif et s’engager, c’est mieux. Un quart des célibataires trouveraient qu’un partenaire potentiel qui s’engage politiquement et socialement serait plus attirant qu’un autre. De plus en plus de personnes ont à coeur de rencontrer des partenaires sur la même longueur d’onde et font passer en priorité leur engagement politique et social. Bumble parle de «values-core dating», en référence au nombre de personnes qui font de l’engagement une priorité dans leurs relations amoureuses. Selon le rapport de Bumble, un tiers des personnes à la recherche de l’amour trouveraient décourageant de sortir avec quelqu’un qui ne s’intéresse pas aux questions sociétales actuelles. Les femmes seraient plus susceptibles de sortir avec une personne qui a les mêmes opinions politiques qu’elles.