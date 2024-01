Selon la Cleveland Clinic, ce «plaisir» de manquer quelque chose intentionnellement présenterait plusieurs bénéfices pour notre quotidien. Il augmenterait la productivité et la concentration, l’engagement dans les relations et améliorerait le bien-être émotionnel et physique. Mais le JOMO ne consiste pas à couper tout lien avec l’extérieur et dire adieu à sa vie sociale. Au lieu de toujours dire oui à la moindre occasion sociale, vous pouvez vous montrer plus sélectif et choisir les événements auxquels vous désirez réellement assister. Pareil pour les réseaux sociaux, vous pouvez définir des périodes de déconnexion et de solitude dans le but de vous concentrer sur vous-même et de vous ressourcer.