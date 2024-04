Et si on explorait le féminisme de manière plus subtile, avec de petits changements qui peuvent sembler anodins de prime abord et des actions concrètes menées au quotidien? Le concept n’a rien de nouveau, mais TikTok lui a trouvé un nom: le micro-féminisme. Le terme a émergé sur le réseau social depuis que l’Américaine Ashley Chaney en a parlé dans l’une de ses vidéos, visionnée plus de deux millions de fois et qui a suscité des milliers de commentaires.