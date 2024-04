(ETX Daily Up) – Vous avez le nez qui coule? Des crises d'éternuements? Des démangeaisons? Ou vous êtes peut-être essoufflé? Tout porte à croire que vous subissez le retour des rhinites allergiques saisonnières, et ce malgré l'absence de soleil et de températures clémentes. Causée par les acariens, les poils d'animaux ou, saison oblige, les pollens, cette affection peut être soignée via des médicaments, mais il existe également des méthodes plus douces pour en atténuer les symptômes.

Les tisanes d'ortie pourraient aider à soulager les symptômes des allergies saisonnières. RyanKing999 / Getty Images

Relax

Affection médicale bénigne, la rhinite allergique n'en est pas moins invalidante au quotidien, et plus encore au printemps – on parle alors de rhinite allergique saisonnière – lorsque les arbres libèrent leur pollen dans l'air. D'après des données présentées par l'Inserm en 2016, sa fréquence a été multipliée par quatre au cours des trente dernières années, touchant désormais au moins un quart de la population française. S'il existe des médicaments pour prévenir ou atténuer les symptômes de la rhinite allergique, comme les antihistaminiques ou les corticoïdes, des gestes simples peuvent aider au quotidien les hommes et les femmes concernés.

De l'importance de s'informer

Avant toute chose, il est nécessaire de s'informer sur la présence ou non de pollens autour de soi, que cela concerne le domicile, le lieu de travail, ou encore les loisirs. Le ministère de la Santé recommande de profiter des alertes du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) qui fournit des bulletins réguliers via son site officiel et son application mobile 'Alertes pollens'. Un outil pratique qui permet non seulement d'obtenir les alertes polliniques du réseau de surveillance, mais aussi de connaître la météo, la qualité de l'air, et même d'obtenir des conseils pour soulager ses allergies.

Des informations que l'on peut également trouver sur le site officiel de l'Association des Pollinariums sentinelles de France (APSF) qui permet d'obtenir des alertes sur les périodes d'émission de pollens dans un lieu spécifique, peu importe où vous vous trouvez dans l'Hexagone. Le tout adressé par mail sur simple inscription.

Mieux vaut prévenir…

Des gestes simples peuvent également contribuer à prévenir les rhinites allergiques saisonnières, que ce soit à l'intérieur du logement, comme en dehors. Jusqu'à l'automne, bien que le printemps demeure la saison la plus propice au rhume des foins, il est indispensable d'aérer son logement au moins dix minutes par jour – une recommandation à suivre en réalité tout au long de l'année. Le ministère de la Santé préconise de le faire «de préférence» avant le lever et après le coucher du soleil.

Mais ce n'est pas tout, il est également recommandé de se rincer et de se brosser les cheveux le soir pour se débarrasser du pollen et autres allergènes qui ont pu être déposés tout au long de la journée. Les pollens étant déjà une source importante d'allergies, mieux vaut ne pas les associer à d'autres allergènes: le tabac, les produits ménagers, les poils d'animaux, doivent être évités pendant cette période. L'objectif est de laisser les pollens à l'extérieur, d'où la nécessité de ne pas aérer le logement en pleine journée, voire de ne pas faire sécher son linge dehors.

La saison pollinique ne doit pas inciter les personnes allergiques à s'enfermer à double tour dans leur lieu d'habitation. Il convient toutefois de faire attention à ne pas être surexposé aux pollens en cas de sorties ou d'activités extérieures. Il s'agit notamment de garder les vitres fermées lors d'un déplacement en voiture, mais aussi d'éviter – ou de réduire – les activités physiques et sportives, ou l'entretien du jardin, par exemple. Détail qui a son importance: le masque s'étant invité dans le quotidien du grand public depuis la pandémie de Covid-19, il se révèle également nécessaire, si ce n'est indispensable, pour réduire le risque de rhinite allergique.

Des astuces naturelles

Malgré toutes les précautions prises, les symptômes sont là: le nez qui coule, les picotements et démangeaisons, et les éternuements. Pas de panique, il existe des remèdes de grand-mère et autres astuces naturelles qui permettront non pas d'en finir avec votre rhume des foins, mais d'en atténuer les symptômes. Cela peut paraître logique, mais il est important de se moucher régulièrement et de se laver le nez avec une solution saline ou du sérum physiologique, lequel peut également être utilisé en cas d'irritations des yeux. Les inhalations peuvent également permettre de soulager certains symptômes de la rhinite saisonnière, les huiles essentielles de lavande, d'eucalyptus, et de menthe poivrée étant tout particulièrement conseillées – sauf en cas de grossesse.

Qui dit remède de grand-mère, dit tisanes. Ces dernières peuvent également se révéler bénéfiques pour soulager les symptômes du rhume des foins. L'ortie compte parmi les plantes qui agiraient comme un antihistaminique, tandis que la menthe poivrée aurait des effets antalgiques et anesthésiques. Concocter des infusions à partir de ces deux ingrédients permettrait non seulement de soulager le nez qui coule et les éternuements, mais aussi les démangeaisons. Si cela ne suffit pas, l'acupuncture peut elle aussi se révéler efficace pendant cette période propice au rhume des foins. A contrario, il est déconseillé de succomber à des plats épicés, voire de consommer de l'alcool, qui auraient tendance à favoriser les allergies.

Relax