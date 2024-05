Navigué sur les eaux cristallines des Caraïbes et logé dans la suite la plus somptueuse au monde ? Pour 160'000 francs suisses, une compagnie propose désormais un périple où chaque détail rime avec opulence et exclusivité.

Le matelas coûte 200'000 francs : la suite du Regent sur le "Regent Seven Seas Grandeur". Photo : RSSC

Dans l’univers du «Regent Seven Seas Grandeur», le summum du luxe est proposé aux voyageurs les plus exigeants. Pour la somme de 180'000 dollars américains (environ 160 000 francs suisses), les hôtes profitent d'une croisière de... 16 jours.

Le trajet, partant de Miami pour atteindre New York via les Caraïbes, se distingue par ses 373 suites exclusives, prévues pour un peu plus de 700 passagers.

Un matelas à 200'000 francs et une tonne de homard

La «Regent Suite», la plus prestigieuse, incarne le cœur de ce navire de rêve et offre des équipements haut de gamme.

Elle dispose de commodités luxueuses, comme le rapporte le portail néo-zélandais "Stuff". Ainsi, les passagers peuvent choisir entre différents oreillers et dorment sur un matelas artisanal d'un fabricant suédois, qui coûte près de 200'000 francs. Celui-ci est notamment garni de crin de cheval et de laine spéciale.

Sabrina Schmid, responsable marketing, précise encore que si les clients le souhaitent, des domestiques sont amenés par avion pour être présents pendant la croisière.

Une tonne de homard et 15 kilos de caviar

Le choix culinaire à bord est tout aussi exclusif. Pendant le voyage, plus de 2000 bouteilles de champagne, 15 kilos de caviar et près d'une tonne de homard seront servis. Les cinq restaurants à bord proposent des menus qui changent tous les jours.

Le salon de l'une des suites : On y vit dans le luxe. Photo : RSSC

Un autre extravagance du "Regent Seven Seas Grandeur" est sa collection d'art d'une valeur d'environ six millions d'euros. On y trouve notamment des œuvres de Pablo Picasso.

Dans l'agence de voyage du navire, on apprend que l'entreprise de croisières proposera en 2027 un tour du monde de 140 jours : pour... 1,6 million d'euros.