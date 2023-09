(ETX Daily Up) – L'automne (qui démarre officiellement le 23 septembre cette année), c'est le nouvel été. Et ce n'est pas seulement la question de prix plus accessibles qui impose la saison comme la nouvelle période à préférer pour voyager. Entre octobre et mi-décembre, la nature est sublimée par un patchwork de couleurs variant entre le rouge érable et le doré qui rendent les paysages particulièrement photogéniques. Voici les plus beaux endroits à ce moment de l'année selon les photographes les plus talentueux d'Instagram.

De la même façon que les Japonais adorent la saison des cerisiers en fleurs, l'automne est un moment propice à l'introspection et à la contemplation du changement de couleurs des feuilles d'érables Joaquin Ossorio-Castillo / Getty Images

Entre Kyoto et Nara, au Japon

De la région montagneuse de Nikko jusqu'à l'île sacrée de Miyajima, dans la baie de Hiroshima, le Japon s'habille d'un manteau automnal absolument magnifique, imprégné de rouge vif et de nuances marron dispensés par les érables nippons. Du nord au sud, le pays du soleil levant passe successivement du vert au rouge, à mesure que la saison avance jusqu'à l'hiver, donnant lieu à des festivals aux quatre coins du Japon dédiés à célébrer l'automne. Le changement de couleur des feuilles a même un nom. Les Japonais parlent de «koyo». De la même manière qu'ils célèbrent la saison des cerisiers en fleurs, ils se donnent rendez-vous dans des jardins pour contempler la colorimétrie automnale. On l'appelle Momiji. Le célèbre photographe et influenceur Loïc Lagarde a immortalisé maintes fois ces paysages d'érable dans ses clichés, notamment à Nara, l'ancienne capitale impériale où l'on déambule accompagné de biches vivant en liberté dans toute la ville, mais aussi à Kyoto où les temples prennent une autre dimension lorsque les érables les cachent subtilement avec leur tons parfois écarlate, parfois carmin.

La Transylvanie, en Roumanie

Inutile de s'astreindre à un vol long courrier pour observer les couleurs automnales. Direction la Roumanie, et plus précisément la Transylvanie qui n'est pas réservée qu'aux amateurs de Dracula. Encerclée par des montagnes, la région offre des paysages pittoresques, avec son florilège de parcs naturels et de forêts qui peuplent les vallées et des hauts plateaux qui peuvent être légèrement enneigés selon la période. Si l'on vient à l'occasion des fêtes d'Halloween pour jouer à se faire peur, cette région empreinte de mythes et de légendes est idéale pour observer la transformation des chênes et des pins qui structurent un panorama que l'influenceur Bruno Maltor a recommandé de découvrir lors d'un précédent voyage. Bref, on fait d'une pierre deux coups quand on prend le temps de traverser la chaîne des Carpates et d'aborder cette région encore peu connue.

L'Auvergne, en France

A défaut de programmer un road trip dans le Vermont (Etats-Unis), qui a décidé d'interdire l'accès à la route de Cloudland jusqu'au 15 octobre en raison de l'affluence de photographes amateurs venus immortaliser les couleurs automnales, la France aussi est une bonne destination pour obtenir des clichés tout aussi réussis. Le célèbre couple Elisa et Max, connus sous le nom des BestJobers, révélés par leur participation au tout premier job de rêve en Australie il y a près d'une quinzaine d'années, a fait mouche avec ses photos du Massif du Sancy. Leurs clichés mettant en scène une route entre le Mont-Dore et la Bourboule avaient prouvé que les panoramas tricolores n'avaient rien à envier aux paysages automnaux nippons. Les pitons rocheux des roches Tuilières et Sanadoire sont parmi les destinations à choisir pour réussir cette fameuse photo automnale parfaite.







