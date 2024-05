Si l'Italie n'est pas le pays européen le plus visité, il est le plus exposé aux vols à la tire. C'est aux abords de la fontaine de Trévi, mais aussi du Colisée ou du Panthéon de Rome que les touristes ont le plus de risque d'être victimes de pickpockets.

Gare aux pickpockets qui rôdent du côté de la fontaine de Trévi, à Rome ! Vladislav Zolotov / Getty Images

Relax

«Veillez à bien fermer votre sac et à ranger soigneusement vos effets personnels»... Cette annonce à laquelle on est habitué dans le métro parisien ne serait pas inutile à rappeler aux abords de sites touristiques parmi les plus populaires en Europe. Et cela vaut d'abord pour l'Italie...

On parle en effet d'un risque non négligeable de vols à la tire à proximité de la fontaine de Trévi. Gare aux mains baladeuses quand vous approchez ce monument du paysage romain.

478 vols à la tire à la fontaine de Trévi, au Colisée et Panthéon

Une compagnie d'assurance, basée au Royaume-Uni, Quote Zone, a analysé la proportion de mentions de vols à la tire pour les cinq principales attractions touristiques de cinq destinations européennes fréquentées par la population britannique.

Ainsi, si l'Italie a accueilli quelque 3,8 millions de visiteurs en provenance du pays de Sa majesté Charles III du premier au troisième trimestre 2023, pas moins de 478 mentions de vols à la tire ont été signalées aux abords de la fontaine de Trévi, du Colisée de Rome mais aussi du Panthéon.

En dehors de la capitale italienne, les pickpockets rôdent aussi, notamment près de la cathédrale de Milan et du Musée des Offices de Florence.

Les points chauds à Paris

De son côté, la France arrive loin derrière même si 250 mentions de vol à la tire ont été répertoriées tandis que 7,2 millions de Britanniques se sont offert un séjour de l'autre côté de la Manche entre le premier et le troisième trimestre 2023.

Selon Quote Zone, les endroits les plus à risque se trouvent du côté de la tour Eiffel. Cependant, on rappellera que l'installation de l'enceinte de sécurité en verre a largement repoussé les pickpockets du côté du Trocadéro. Et à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024, les visiteurs de tous horizons devront sans doute redoubler de vigilance quant à leurs effets personnels, et pas seulement dans le quartier de la Dame de fer.

D'ailleurs, cette étude a repéré comme autres points chauds où sévissent les vols à la tire: le musée d'Orsay, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame de Paris et le musée du Louvre.

L'Espagne et las Ramblas

Enfin, l'Espagne compose la troisième destination européenne où un séjour peut coûter très cher si on se fait voler ses affaires. Cela concerne particulièrement Barcelone et son emblématique avenue de las Ramblas, désignée comme le lieu préféré des pickpockets.

Si la Basilique de la Sagrada Familia, mais aussi la Plaza Mayor et le musée du Prado à Madrid sont identifiées comme d'autres lieux sensibles pour les touristes, le nombre de mentions de vol à la tire est bien en deçà de ceux en Italie et en France. D'ailleurs, il y en a même autant qu'en Allemagne (111), où la Porte de Brandebourg constitue le repère idéal des voleurs.

Des policiers bernés par un oiseau capable d’imiter la sirène de leurs voiture Des agents de police de la vallée de la Tamise ont cru que les sirènes de leurs véhicules étaient défectueuses après avoir entendu un bruit ressemblant à s’y méprendre au signal d’alarme des véhicules garées dans leur QG de Bicester. 30.04.2024

Relaxnews