Voici les 15 destinations les plus sûres au monde - La Suisse dans le top 3

La sécurité d'un pays joue un rôle important dans le choix d'une destination de voyage. Une enquête de Berkshire Hathaway Travel Protection montre quels sont les pays les plus sûrs au monde.

En ces temps de guerre et de crise dans le monde entier, il n'est pas possible de voyager sans crainte dans n'importe quel pays. Tous les endroits ne sont pas aussi sûrs que notre pays.

Alors que l'on peut se sentir en sécurité en Suisse, certains États sont en guerre ou en proie à des troubles politiques. Dans d'autres, il y a des problèmes de gangs, une grande pauvreté ou de mauvais soins médicaux. Sans oublier les catastrophes naturelles, dont la Suisse est largement épargnée.

Depuis des années, Berkshire Hathaway Travel Protection publie une liste des 15 lieux les plus sûrs pour planifier son voyage. Le tout est divisé en pays et en villes. Cette année encore, l'entreprise d'assurance voyage a publié deux aperçus pour l'année 2024. La Suisse figure dans le top 10, mais pas à la première place.

Top 15 des pays les plus sûrs 1ère place : Canada

2e place : Suisse

3e place : Norvège

4e place : Irlande

5e place : Pays-Bas

6e place : Grande-Bretagne

7e place : Portugal

8e place : Danemark

9e place : Islande

10e place : Australie

11e place : Nouvelle-Zélande

12e place : Japon

13e place : France

14e place : Espagne

15e place : Brésil Montre plus

L'Europe du Nord le plus souvent dans le top ten

Les trois pays les plus sûrs pour 2024 : le Canada, la Suisse et la Norvège. Et quelles sont les villes les plus sûres au monde ? Honolulu à Hawaï, Montréal au Canada et Reykjavík en Islande.

Pour la plupart, cela peut sembler évident: les pays d'Europe du Nord sont souvent les destinations les plus sûres au monde. L'Islande en fait partie, elle est classée dans le top 10, même si la situation n'y est pas si sûre actuellement.

Le pays est en effet secoué par des centaines de tremblements de terre et le volcan Fagradalsfjall menace d'entrer en éruption.

La voix de 1702 voyageurs

La question se pose donc de savoir comment Berkshire Hathaway Travel Protection établit sa liste. Le spécialiste de l'assurance voyage a interrogé quelque 1700 voyageurs, en tenant compte également des données de fournisseurs tiers.

Top 15 des villes les plus sûres 1ère place : Honolulu, Hawaii, USA

2e place : Montréal, Canada

3e place : Reykjavík, Islande

4e place : Sydney, Australie

5e place : Amsterdam, Pays-Bas

6e place : Dubaï, Émirats arabes unis

7e place : Copenhague, Danemark

8e place : Londres, Angleterre

9e place : Séoul, Corée du Sud

10e place : Venise, Italie

11e place : Tokyo, Japon

12e place : Berlin, Allemagne

13e place : Paris, France

14e place : Barcelone, Espagne

15e place : Orlando, Floride, États-Unis Montre plus

Des facteurs de risque tels que le terrorisme, les urgences météorologiques, les mesures sanitaires et la sécurité des minorités ont ainsi pu être évalués. Les participants devaient avoir visité les pays pour lesquels ils votaient au cours des cinq dernières années. L'évaluation a ensuite été complétée par des informations provenant notamment du Global Peace Index et de l'évaluation de la sécurité des voyages du ministère des Affaires étrangères.

Au moment de l'enquête, en août et septembre, le volcan islandais n'était pas encore en ébullition. La liste est «prédictive», on n'a donc aucune garantie quant à l'apparition soudaine de catastrophes naturelles. La sécurité dans le contexte des voyages revêt plusieurs formes.

Selon l'entreprise américaine, la sécurité d'une destination signifiait autrefois qu'elle était exempte de terrorisme. Entre-temps, les choses ont changé: alors que pendant longtemps, il était également important qu'un lieu n'enregistre pas d'épidémies inhabituelles, aujourd'hui, c'est surtout le sentiment de pouvoir se déplacer sans être discriminé ou harcelé qui rend une destination sûre.