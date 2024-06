Après Marco Reus, le Borussia Dortmund perd un autre de ses cadres. Le contrat du défenseur Mats Hummels (35 ans) n'a en effet pas été prolongé, a annoncé vendredi le club de la Ruhr.

ATS

Grâce à des performances exceptionnelles, Hummels a largement contribué à la qualification du BVB de Gregor Kobel pour la finale de la Ligue des champions la saison dernière. La défaite 2-0 en finale à Wembley contre le Real Madrid le 1er juin a marqué la fin de l'épopée du du champion du monde 2014 à Dortmund.

Le défenseur, qui n'a pas été retenu pour l'Euro à domicile, n'a pas révélé dans un premier temps ce qu'il adviendrait de sa carrière de footballeur. Celle-ci fut plus mouvementée que celle de Marco Reus, qui est resté fidèle à son club.

Formé au Bayern Munich, Hummels a été transféré une première fois en janvier 2008 à Dortmund, où il a été sacré champion d'Allemagne en 2011 et 2012. Il est retourné en Bavière huit ans plus tard, décrochant trois titres supplémentaires de champion d'Allemagne, et est revenu à Dortmund à l'été 2019. Avec à la clé une Coupe d'Allemagne en 2021.

