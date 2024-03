Si le match de la 29e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et Mayence s'est terminé en déculottée (8-1), il aurait bien pu se terminer en drame.

QUICK RESPOND ⚡️



Wasit Patrick Ittrich harus melakukan pertolongan pertama saat gelandang Mainz, Josuha Guilavogui kehilangan kesadaran dan tampak lidahnya tertelan.



Guilavogui sebelumnya bertabrakan dengan rekannya, Anthony Caci di bagian kepala.pic.twitter.com/Fczx9wrvuM — MEDIOCLUB (@medioclubID) March 10, 2024

C'est le genre de scène que l'on n'aime pas voir sur les terrains de foot. Alors que l’on jouait la 33e minute de jeu samedi entre le Bayern Munich et le FC Mayence, Josuha Guilavogui a été victime d'un violent choc à la tête et s'est effondré, inconscient, sur la pelouse de l'Allianz Arena.

L’arbitre de la rencontre, Patrick Ittrich, est alors rapidement intervenu, mettant notamment le milieu de terrain de Mayence en position latérale de sécurité.

«Quand quelqu’un est allongé comme ça, il faut agir vite. Sa langue était au fond de sa gorge et bloquait ses voies respiratoires, je l’ai retirée et il a pu commencer à respirer. Ensuite, les médecins du club sont arrivés et ils ont pris le relais», a expliqué le directeur de jeu, policier au civil, dans la presse allemande.

«Je n’ai aucun éloge à recevoir», a toutefois insisté l’arbitre allemand. «J’ai juste fait ce que j’avais à faire, rien de plus. Je suis formé pour ce genre d’intervention».

Dimanche, sur X (anciennement Twitter), Josuha Guilavogui, ancien international français de 33 ans, a remercié son sauveur : «Merci beaucoup à Patrick Ittrich, mes coéquipiers et les médecins de Mayence pour l’intervention rapide et l’aide que vous m’avez apportée.»