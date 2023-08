Le Bayer Leverkusen a remporté samedi le premier choc de la Bundesliga contre le RB Leipzig 3 à 2, au terme d'un match d'une très grande qualité dans le duel entre deux outsiders pour le titre.

Leverskusen et Granit Xhaka (no 34) fêtent comme il se doit le 2-0 du Bayer. KEYSTONE

Le retour de Granit Xhaka a été un succès complet. Le capitaine de l'équipe de Suisse a disputé tout le match contre Leipzig et est impliqué dans le premier but de Jeremie Frimpong.

Cedric Zesiger a également réussi ses débuts en Bundesliga. L'ancien défenseur des Young Boys s'est imposé 2-0 avec Wolfsburg contre le néo-promu Heidenheim.

Le match le plus prolifique de la 1re journée a vu Borussia Mönchengladbach arracher le nul (4-4) à Augsburg. Ruben Vargas pensait bien avoir inscrit le but de la victoire à la 76e minute. L'international helvétique, auteur du 4-3, n'avait plus marqué depuis avril dernier. Mais le bonheur de Vargas fut de courte durée puisque c'est lui qui a déséquilibré un adversaire dans ses seize mètres au bout du temps additionnel. Le Gladbach de Gerard Seoane n'a pas laissé passer sa chance avec le penalty transformé par Tomas Cvancara. Jonas Omlin était titulaire dans les buts du Borussia et Nico Elvedi absent de la feuille de match.

