Vainqueur de son groupe de Ligue des champions, le Borussia Dortmund a une nouvelle fois laissé des points en chemin en Bundesliga, samedi après-midi avec un match nul sur la pelouse d'Augsbourg (1-1) lors de la 15e journée du championnat d'Allemagne.

Gregor Kobel et Ruben Vargas se sont quittés bons amis samedi. IMAGO/kolbert-press

Mené au score à la 23e minute sur un but d'Ermedin Demirovic, le Borussia a égalisé douze minutes plus tard par Donyell Malen (35e). Malgré un pressing sur le but de Finn Dahmen, Dortmund n'est pas parvenu à trouver la faille en fin de rencontre pour arracher les trois points de la victoire.

A noter que le but du BVB était défendu par Gregor Kobel tandis que Augsbourg a évolué avec Kevin Mbabu sur son couloir droit jusqu’à la 90e minute. Ruben Vargas est entré à la 77e pour les locaux.

Dortmund piétine au classement

Avec ce nouveau match nul, Dortmund fait du surplace au classement avec 26 points, trois de moins que le RB Leipzig qui occupe la 4e place et reçoit Hoffenheim en soirée (18h30). Le BVB n'a remporté qu'un match sur les sept dernières journées de championnat, pour trois défaites et trois matches nuls.

En cas de victoire, Leipzig a l'occasion de prendre ses distances sur la concurrence et mettre la pression sur Stuttgart (31 points) et le Bayern (32 pts), qui s'affrontent dans le choc de cette 15e journée dimanche (19h30) à l'Allianz Arena munichoise. Leader de la Bundesliga et dernière équipe invaincue en Bundesliga, le Bayer Leverkusen (36 points) reçoit dimanche l'Eintracht Francfort (17h30) pour s'échapper en tête du classement.