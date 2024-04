«Nous ne sommes pas invincibles. Mais qui sait?» Au lendemain du 1-0 à Berlin contre l’Union qui place le Bayer Leverkusen à une victoire de son premier titre de champion d'Allemagne, Granit Xhaka se met à rêver en couleur.

Granit Xhaka : une saison de rêve avec le Bayer Leverkusen. ats

ATS

Invaincus désormais depuis 41 matches depuis le début de la saison, le capitaine de l’équipe de Suisse et ses coéquipiers peuvent rêver d’un triplé magnifique avec la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue Europa.

«Nous avons tracé des objectifs très précis ces derniers jours. Le premier était de nous qualifier pour la finale de la Coupe d’Allemagne. C’est fait, glisse Granit Xhaka. Le deuxième est la conquête du titre et nous pouvons l’obtenir dimanche prochain. Le troisième est d’aller le plus loin possible en Europa League. Et plus vite nous serons sacrés en Bundesliga, plus vite nous pourrons nous concentrer sur la Ligue Europa.» Le Bayer affrontera West Ham en quart de finale.

«Si nous gardons les pieds sur terre, si nous avons toujours la même implication dans le travail de tous les jours, tout sera vraiment possible», ajoute Granit Xhaka. A entendre le discours du Bâlois, on a le sentiment qu›il estime que ce triplé est bien dans les cordes du Bayer Leverkusen, l’équipe qui ne gagnait pratiquement rien avant cette saison.

