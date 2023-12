Granit Xhaka termine l'année invaincu avec le Bayer Leverkusen. Lors de la 16e journée de Bundesliga, le leader s'est imposé chez lui 4-0 contre Bochum.

Granit Xhaka (au centre) termine l'année invaincu avec le Bayer Leverkusen. IMAGO

Leverkusen a disputé 25 matches, remporté 22 victoires et concédé trois nuls au cours de la première moitié de la saison. En Bundesliga, l'équipe de Xabi Alonso est en tête du classement avec quatre points d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 2-1 à Wolfsburg, et huit sur Stuttgart qui a dominé Augsbourg, avec Kevin Mbabu et Ruben Vargas, 3-0.

Un triplé du Tchèque Patrik Schick a permis au Bayer de mener 3-0 à la pause.

Harry Kane a lui inscrit son 21e but en 15 matches de Bundesliga avec le Bayern d'une magnifique frappe de 30 mètres.

ats