Devant puis derrière au score, le Bayern Munich a fini par s'imposer dimanche après-midi sur la pelouse de Wolfsburg (3-2), grâce à un but de Serge Gnabry, lors de la première journée du championnat d'Allemagne.

ATS

Pour les débuts de Vincent Kompany sur le banc munichois en Bundesliga, les coéquipiers de Manuel Neuer ont dominé la première période et ont ouvert logiquement le score par Jamal Musiala (20e minute).

Les Munichois ont été cueillis à froid en seconde période, concédant un penalty au bout d'une vingtaine de secondes, que Lovro Majer a transformé (47e). L'international croate a doublé la mise pour les Loups de Wolfsburg une dizaine de minutes plus tard, à la conclusion d'un contre initié sur une énorme erreur de relance du défenseur Sud-Coréen du Bayern Kim Min-jae.

Grâce à une réaction d'orgueil, les Bavarois ont égalisé sur un but contre son camp de Jakub Kaminski (65e), contrant dans son propre but une tête de Harry Kane. Et ont finalement inscrit le but de la victoire par Serge Gnabry (82e).

Ce succès permet au Bayern Munich d'imiter le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre et vainqueur sur le même score (3-2), également dans la douleur sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach vendredi. Le RB Leipzig (1-0 contre Bochum) et le Borussia Dortmund (2-0 contre l'Eintracht Francfort) ont également lancé leur saison sur de bons rails.

Le Bayern recevra dimanche prochain Fribourg, leader très anecdotique de la Bundesliga après une journée.

