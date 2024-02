«Malheureusement, ce n'est pas la vérité» - Xhaka évoque son transfert

Depuis l'arrivée de Granit Xhaka lors du dernier mercato estival, le Bayer Leverkusen est invaincu en Bundesliga et file tout droit vers le titre. Dans une interview accordée à blue Sport, la star de la Nati parle de ce bilan impressionnant, de son patron Xabi Alonso et des raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'équipe de Werkself.

Depuis l'arrivée de Granit Xhaka l'été dernier, le Bayer Leverkusen est imbattable. En 32 matches officiels, le résultat est impressionnant : 28 victoires et 4 nuls. «Ce n'est pas évident d'être invaincu pendant 32 matches. Mais cela montre une fois de plus le bon travail que nous faisons tous les jours, week-end après week-end, match après match», explique le capitaine de l'équipe nationale dans un entretien exclusif à blue Sport.

En Bundesliga, l'équipe de Werkself possède 8 points d'avance sur son premier poursuivant, le Bayern. Elle est également encore en lice en Coupe d'Allemagne et en Europa League. Remporter trois titres est-il donc devenu un objectif ? «Peut-être qu'avant j'aurais répondu oui. Mais aujourd'hui, je dirais que nous voulons continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent», tempère Xhaka.

«Sur la bonne voie»

Un trophée dans l’une des trois compétitions doit néanmoins être l'objectif de Leverkusen, notamment pour se débarrasser enfin du nom de «Vizekusen». «C'est un surnom que le club porte malheureusement depuis des années. Cela fait 31 ans que l'on attend un titre», explique l’ancien joueur d’Arsenal. «C'est plus facile à dire qu'à faire, mais nous sommes sur la bonne voie».

Avant de détailler : «Nous regardons toujours bloc par bloc. Nous regardons par exemple un bloc de quatre matches. Nous analysons comment il s'est déroulé et s'il y a eu de bonnes choses ou non. Et ensuite nous passons au bloc suivant», révèle le joueur de 31 ans sur l'approche prônée par l'entraîneur à succès Xabi Alonso.

Quand on lui parle de l'Espagnol, Xhaka s'extasie. «Il veut vraiment nous améliorer, il nous montre des petits détails. Il sait faire des passes, il sait centrer et il sait tirer. Il est en fait toujours présent à l'entraînement. Cela montre une fois de plus sa façon d'être en tant qu'entraîneur, mais aussi sa personnalité», souligne l'international aux 121 sélections qui estime d’ailleurs que Xabi Alonso est le meilleur coach qu’il a connu.

Mais avec son palmarès d'entraîneur, Alonso suscite naturellement l'intérêt des grands clubs. Les joueurs ont-ils peur de perdre leur patron ? «Que signifie la peur ? Bien sûr, on veut avoir un tel entraîneur le plus longtemps possible», admet le frère de Taulant. Cependant, Xhaka ne veut pas accorder trop d'attention à ce sujet : «Dans le football, les rumeurs font partie du jeu, malheureusement. Mais j'ai l'impression qu'il ne pense pas du tout à autre chose pour le moment. Il est focalisé sur nous et le montre tous les jours».

Facteur déterminant

La présence de Xabi Alonso sur le banc du Bayer Leverkusen a aussi été un facteur déterminant dans la décision de Xhaka de revenir en Allemagne. En revanche, il n'est pas vrai que ce choix soit lié à sa femme, comme le suggèrent certains médias, parce qu'elle est originaire de cette région. «Malheureusement, ce n'est pas la vérité, c'était simplement ma décision en tant que personne et joueur».

Sa femme était même sceptique au début, révèle Xhaka : «Mais à la fin, nous étions tous les deux heureux de pouvoir faire ce pas. Nous sommes heureux d'être de retour à la maison».