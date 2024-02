Le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer est incertain pour le match au sommet de la Bundesliga à Leverkusen samedi (18h30). Il est touché à un genou, a expliqué l'entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

Manuel Neuer aurait de légers problèmes à un genou et est donc incertain pour le match face à Leverkusen. IMAGO/Lackovic

«Il va essayer de prendre part à l'entraînement des gardiens aujourd'hui. C'est Manu, on va lui laisser le temps jusqu'à samedi à 17h00, et il dira si ça va, ou alors ce sera «Ulle» (Sven Ulreich, NDLR)», a expliqué Tuchel. Manuel Neuer n'a pas pris part aux entraînements en début de semaine (mardi et mercredi), et n'est revenu qu'à une séance individuelle jeudi, en raison de «légers problèmes» à un genou, avait indiqué le Bayern jeudi.

Après une grave blessure au genou droit (fracture de la partie inférieure, certains médias allemands ont évoqué une double fracture ouverte tibia/péroné) en décembre 2022, Neuer avait effectué son retour fin octobre 2023 dans les buts du Bayern, et a joué depuis les 16 matches de son équipe (12 en Bundesliga, trois en Ligue des champions, un en Coupe).

Pas encore de décision

Deuxième au classement, le Bayern se déplace avec deux points de retard (50 contre 52) sur la pelouse du leader invaincu, le Bayer Leverkusen. «Même s'il n'y aura pas encore de décision au championnat parce qu'on est encore tôt dans la saison, ça se ressent comme un moment spécial, un moment où l'on doit poser ses cartes sur la table. Leverkusen joue une saison incroyable, mais je pense qu'ils sont plus proches de leurs limites personnelles que nous», a soufflé Tuchel.

«Pour avoir une chance, on doit jouer pratiquement le match parfait. On a conscience que ce sera très très difficile», a expliqué de son côté Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer où évolue le Suisse Granit Xhaka. «Le Bayern a cet ADN de vainqueur, c'est pour ça qu'ils ont la meilleure équipe en Allemagne», a ajouté l'Espagnol, passé par la Bavière à la fin de sa carrière, entre 2014 et 2017.

ATS