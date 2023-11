Le Bayern Munich a été sorti dès les 16es de finale de la Coupe d’Allemagne par un club de 3e division mercredi soir. Thomas Müller et Thomas Tuchel ont tenté d’expliquer ce «coup dur» pour la formation bavaroise.

La déception est à la hauteur du séisme provoqué. Pour la troisième fois en quatre ans, le Bayern Munich a été éliminé dès le 2e tour de la Coupe d’Allemagne. Mais cette fois-ci, le «Rekordmeister» est tombé contre le FC Sarrebruck, club de 3e division, en concédant le 2-1 fatal à la... 96e minute.

«On peut trouver plusieurs raisons à notre défaite sur 90 minutes. On a eu plein de situations où l'on doit mieux jouer, mais on doit féliciter Sarrebruck pour son match et sa combativité», a déclaré Thomas Müller au micro du diffuseur «ARD», selon les propos relayés par l’AFP.

«Il y a une dose de chance, mais on n'a pas été assez astucieux. On a laissé passer des occasions, ça n'a pas suffi pour marquer. Sarrebruck n'a pratiquement pas tiré au but en seconde période. Quand une équipe de première division, le Bayern vient à Sarrebruck et perd, c'est qu'on a fait quelque chose de travers», a ajouté l’attaquant de 34 ans, auteur de l’ouverture du score.

Au-delà de la débâcle, Müller a peu apprécié le comportement de certains de ses coéquipiers, qui ne sont pas allés saluer les supporters munichois présents après le coup de sifflet final. «Il faut que l'on montre du respect à nos supporters quand ils font le déplacement à l'extérieur et remplissent le parcage», a-t-il fustigé.

Thomas Tuchel : «Difficile d'expliquer la défaite»

Chez Thomas Tuchel, la déception était également immense. «On a eu suffisamment d'occasions, mais ça fait très mal», a expliqué l’entraîneur du Bayern à «ARD». «On est extrêmement déçus, on voulait aller à Berlin (où se joue la finale). On prend l'avantage, puis on ne joue plus très bien jusqu'à la mi-temps. En seconde période, tout était bon jusqu'à la dernière poussée pour inscrire le deuxième but. Si on met le deuxième, on en met aussi un troisième», a estimé le technicien de 50 ans.

Avant d’ajouter : «C'est difficile d'expliquer la défaite. On a eu des problèmes pour faire la différence et il y avait aussi des joueurs qui avaient peu de rythme de jeu. On n'a pas suffisamment joué dans la partie de terrain adverse.»

Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich doit désormais rapidement tourner la page, lui qui affronte le Borussia Dortmund samedi dans le «Klassiker» de la 10e journée de Bundesliga. «Ce qui est bien, c'est que l'on rejoue dans trois jours. On n'a donc pas trop à y repenser, même si pour nous c'est un coup dur de devoir s'incliner chaque saison au 2e tour de la Coupe. Ce n'est pas du tout nos prétentions», a conclu Thomas Müller.