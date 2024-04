Sommer, Magnin... : Ces Suisses ont tous remporté la Bundesliga

Dimanche avec Leverkusen, Granit Xhaka est devenu le neuvième joueur suisse à être sacré champion d'Allemagne. Coup d'œil sur ses huit prédécesseurs, de Yann Sommer à Stéphane Chapuisat.

sda/trad Clara Francey

Yann Sommer avec le Bayern en 2023

En neuf saisons en Allemagne, Yann Sommer a remporté une seule fois le titre et cela au terme des six mois où il a été le plus critiqué. Arrivé à l'intersaison chez le champion en titre pour remplacer Manuel Neuer, blessé, il n'a jamais réussi à convaincre totalement les exigeants Munichois. Comme Dortmund n'a obtenu qu'un match nul contre Mayence lors de la dernière journée, le Bayern Munich a tout de même créé la surprise en remportant son 33e titre.

Xherdan Shaqiri avec Bayern en 2013, 2014 et 2015

Xherdan Shaqiri n'est jamais devenu un joueur de premier plan au Bayern Munich. Mais en deux ans et demi en Bavière, il a collectionné trois titres de champion. Statistiquement, son temps passé en Bundesliga est toutefois respectable : 21 buts en 52 matches, dont beaucoup qu'il n'a disputés qu'en tant que remplaçant.

Diego Benaglio avec Wolfsburg en 2009

Diego Benaglio a joué pendant près de dix ans à Wolfsburg. Lors de sa première saison complète, il a été sacré champion d'Allemagne à la surprise générale. Plus encore que l'ancien gardien de but de l'équipe nationale suisse, connu pour sa fiabilité, ce sont deux attaquants qui ont brillé cette saison-là. Edin Dzeko et Grafite ont en effet marqué 54 des 80 buts de Wolfsburg.

Ludovic Magnin avec Brême en 2004 puis Stuttgart en 2007

Avec 165 minutes de temps de jeu, Ludovic Magnin a été champion d'Allemagne une première fois en 2004. Le Werder Brême s'appuyait sur un trio offensif composé de Johan Micoud, Ailton et Ivan Klasnic. Trois ans plus tard, son influence a été nettement plus importante lors du titre de la jeune équipe de Stuttgart emmenée par Samir Khedira.

Marco Streller avec Stuttgart en 2007

Aux côtés de Magnin, il y avait Marco Streller en 2007. L'attaquant bâlois n'était le plus souvent qu'un deuxième choix en attaque, mais il a apporté sa contribution au cinquième titre de champion de Stuttgart en marquant cinq buts.

Ciriaco Sforza avec Kaiserslautern en 1998 et le Bayern en 2001

C'est le titre le plus surprenant de l'histoire de la Bundesliga : Kaiserslautern a réussi l'exploit, en tant que promu, de laisser toute la concurrence derrière lui. La cheville ouvrière de l'équipe de l'entraîneur Otto Rehhagel : Ciriaco Sforza. Le Suisse était arrivé à l'été en provenance de l'Inter Milan et, comme pour Granit Xhaka, la prétendue relégation s'est transformée en une envolée historique. Trois ans plus tard, il faisait également partie de l'équipe du Bayern Munich qui a remporté le championnat et la Ligue des champions.

Stéphane Chapuisat avec Dortmund en 1995 et 1996

Le premier joueur suisse à avoir connu les honneurs du titre en Bundesliga aurait sans doute davantage marqué de son empreinte les titres remportés par Dortmund en 1995 et 1996 s'il ne s'était pas déchiré le ligament croisé. Jusqu'à sa grave blessure au printemps 1995, il avait marqué douze buts en 20 journées. Ce n'est qu'en février 1996 qu'il est revenu sur les terrains.

Marwin Hitz avec Wolfsburg en 2009

L'actuel gardien de but du FC Bâle faisait, comme Diego Benaglio, partie de l'équipe de Wolfsburg en 2009, mais il n'a pas joué. L'année du sacre, l'entraîneur des gardiens, qui était donc en charge de Hitz et Benaglio, était l'Argovien Andreas Hilfiker.