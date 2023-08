L'attaquant suisse Haris Tabakovic a été le grand artisan de la victoire 5 à 0 du Hertha Berlin contre Greuter Fürth en 2e Bundesliga, samedi.

Haris Tabakovic a inscrit un doublé sous ses nouvelles couleurs. IMAGO

Il s'agit du premier succès de la saison pour le club de la capitale. Tabakovic, 29 ans et nouveau venu de l'Austria Vienne, a inscrit deux buts et délivré une passe décisive pour emmener les Berlinois vers une victoire des plus convaincantes.

Le club relégué de la Bundesliga avait auparavant concédé trois défaites en autant de matches, sans parvenir à marquer le moindre but.

ATS