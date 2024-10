Un samedi à oublier pour Gregor Kobel et Granit Xhaka

Sale samedi pour Gregor Kobel et Granit Xhaka. Le gardien et le capitaine de l’équipe de Suisse ont laissé filer des points précieux dans la course au titre de la Bundesliga que mène le Bayern Munich.

A Berlin, Kobel et le Borussia Dortmund se sont inclinés 2-1 pour rester à 3 points du Bayern qui jouera à Francfort dimanche, Quant à Granit Xhaka et au Bayer Leverkusen, ils ont été tenus en échec à domicile 2-2 par le promu Kiel après avoir pourtant mené 2-0 à la... 8e minute. Le Champion en titre est à 2 points du Bayern, mais ce faux pas témoigne d’une fragilité bien inattendue.

La journée a également été rude pour Peter Zeidler et Bochum. Battu 3-1 à domicile par Wolfsburg, le club dirigé désormais par l’ancien entraîneur du FC Sion occupe désormais seul la dernière place du classement avec un seul point cueilli en six matches.

