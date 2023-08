Gerardo Seoane (44 ans) a pris cet été ses nouvelles fonctions en tant qu'entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Le club est en reconstruction après avoir perdu plusieurs cadres.

Gerardo Seoane a du pain sur la planche KEYSTONE

Les Fohlen ont perdu récemment leurs quatre meilleurs buteurs de la saison dernière, auteurs entre eux de 39 buts en Bundesliga, soit les trois quarts du total. Lars Stindl (Karlsruhe), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Marcus Thuram (Inter Milan) et Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) sont tous allés voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Le technicien suisse Gerardo Seoane doit tenter de les remplacer et de former une équipe compétitive.

Les dirigeants placent de grands espoirs sur le Lucernois. Mais comment un entraîneur qui a gagné quatre titres en trois ans avec Young Boys et qui a mené Bayer Leverkusen en Ligue des champions peut-il débarquer à «Gladbach», dont les années de gloire sont bien loin et qui a dû se contenter du 10e rang en championnat lors des deux derniers exercices?

Grande motivation

«Quand le Borussia m'a contacté, j'ai ressenti une grande motivation pour cette tâche. La Bundesliga est une compétition de pointe et Borussia Mönchengladbach est un club avec une grande histoire et des fans incroyables. Développer quelque chose ici représente un défi extrêmement attrayant», explique Gerardo Seoane.

Avec une équipe qualitativement assez faible, le technicien suisse aura du pain sur la planche pour améliorer les résultats. «Il ne faut pas se voiler la face: il faudra que l'attitude et la passion soient toujours à 100%. Si on arrive à ça le plus souvent possible, on aura déjà atteint quelque chose, indépendamment du classement.»

Jusqu'à l'été dernier, la carrière d'entraîneur de Seoane n'allait que dans une direction, vers le haut, pas à pas. Après une demi-année à Lucerne, il a répondu à l'appel de Berne. Avec YB, il a obtenu trois titres de champion et une Coupe de Suisse, ce qui n'est pas passé inaperçu à l'étranger.

Six langues

Polyglotte averti puisqu'il parle six langues, Seoane a choisi l'Allemagne et le Bayer Leverkusen. Sa première saison a été une réussite avec un 3e rang final et une place en Ligue des champions.

Mais la suite a été plus difficile. Malgré une équipe intacte et de grandes ambitions, les résultats n'ont pas suivi. Seoane a donc été licencié en octobre 2022, pour la première fois de sa carrière.

Huit mois plus tard, il est de retour sur un banc, avec une motivation décuplée. A «Gladbach», il aura sous ses ordres deux compatriotes: le gardien Jonas Omlin, nommé capitaine, et le défenseur Nico Elvedi. Ce dernier, au club depuis huit ans, ne serait pas contre le fait de vivre une nouvelle expérience ailleurs.

pavo, ats