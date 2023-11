Urs Fischer (57 ans) traverse une période difficile à la tête d'Union Berlin, qui reste sur onze défaites d'affilée. Mais le président du club soutient l'entraîneur suisse.

Urs Fischer : onze défaites de suite avec Union Berlin. IMAGO

Pour Dirk Zingler, le technicien zurichois reste l'homme de la situation et il peut remettre le club de la capitale sur les bons rails. Et cette confiance ne vient pas en tant que remerciement pour les succès passés. «Nous sommes convaincus qu'il est un excellent entraîneur et qu'il peut résoudre cette tâche difficile», a écrit le président d'Union dans le programme du prochain match, samedi à domicile contre Eintracht Francfort.

Union Berlin n'a pas gagné le moindre match depuis le 26 août. Le club occupe la 15e place de la Bundesliga et a été éliminé cette semaine en Coupe d'Allemagne. Les Allemands ont aussi perdu leurs trois premiers matches en Ligue des champions.

ats