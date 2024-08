La saison de Bundesliga qui débute vendredi laisse présager une lutte à trois pour le titre de champion. Les premiers challengers du champion en titre, le Bayer Leverkusen, sont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Granit Xhaka sait que son Bayer Leverkusen est attendu au tournant. IMAGO



«Nous savons que les attentes seront beaucoup plus élevées que la saison dernière», avoue le meneur de jeu de Leverkusen Granit Xhaka. «Nous avons eu une saison formidable. Mais elle est désormais derrière nous.» Depuis la création de la Bundesliga en 1963, seuls quatre clubs ont réussi à conserver leur trophée, soit: le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Hambourg et le Borussia Möchengladbach..

Battu une seule fois en 2023/2024 – en finale de l'Europa League par l'Atalanta -, le Bayer Leverkusen n'a enregistré qu'un seul départ d'importance, cet été: celui de Josip Stanisic, jusque-là prêté par le Bayern Munich. Par contre, l'entraîneur Xabi Alonso est resté. «Malgré les offres, il a fait le choix de demeurer avec nous. Je crois qu'avec lui, l'équipe peut faire un nouveau saut de qualité», analyse Xhaka.

De gros investissements à Munich

Privé de trophée, la saison dernière, pour la première fois depuis l'exercice 2011/2012, le Bayern Munich a engagé un nouvel entraîneur (Vincent Kompany) et a investi près de 130 millions d'euros. La défense a été renforcée par le Japonais Hiroki Ito (en provenance de Stuttgart) et le Portugais João Palhinha (Fulham) et l'attaque par le jeune ailier Michael Olise (Crystal Palace). Le Français, récent vice-champion olympique, est la recrue la plus chère de la saison en Bundesliga (53 millions d'euros).

Le Borussia Dortmund s'est également renforcé. Maximilian Beier, Waldemar Anton et Pascal Gross, trois participants allemands à l'Euro ont rejoint le gardien de l'équipe de Suisse, Gregor Kobel. L'arrivée de l'ancien joueur de Stuttgart Serhou Guirassy compense le départ de Niclas Füllkrug à West Ham. L'équipe, qui ne peut plus compter sur les vétérans Marco Reus et Mats Hummels par rapport à la saison dernière, est dirigée par un jeune entraîneur, Nuri Sahin (35 ans), successeur d'Edin Terzic.

Avec 14 joueurs suisses

Cet été, un seul joueur de la Super League a quitté la Suisse, direction la Bundesliga. Il s'agit de l'ex-défenseur d'YB, Aurèle Amenda, parti à l'Eintracht Francfort. Cette saison, seules la France et l'Autriche compteront plus de légionnaires en Bundesliga que la Suisse et ses 14 joueurs.

Outre Xhaka et Kobel, les deux joueurs de Stuttgart, Fabian Rieder, prêté par Rennes, et Leonidas Stergiou, transféré définitivement de Saint-Gall, devraient également jouer les premiers rôles. Le VfB, qualifié pour la Ligue des champions, semble être, avec Leipzig, qui a perdu Dani Olmo parti à Barcelone, sont les outsiders du championnat.

Seoane et Zeidler de la partie

A Mönchengladbach, sous la houlette du Lucernois Gerardo Seoane, Nico Elvedi et Jonas Omlin tenteront de faire oublier une saison dernière très décevante. L'objectif est identique pour Edimilson Fernandes et Silvan Widmer à Mayence, Cédric Zesiger à Wolfsburg et Ruben Vargas à Augsbourg, qui espèrent ne pas se rapprocher de la zone de relégation comme au printemps dernier.

Noah Loosli devrait, lui, lutter pour le maintien avec Bochum, l'équipe du néo-entraîneur Peter Zeidler (ex-Saint-Gall). Johan Manzambi et Bruno Ogbus, les deux internationaux juniors suisses du SC Fribourg, visent un maximum de minutes de jeu. Le second nommé a déjà été titulaire en Coupe le week-end dernier.

