Célébration déjà culte pour un missile : Xhaka brillant et blagueur

Granit Xhaka a inscrit son premier but de la saison en Bundesliga. Le capitaine de l'équipe de Suisse a ouvert le score dès la 3e minute pour Bayer Leverkusen, qui a battu Mayence 2-1.

Xhaka a réalisé un véritable coup de canon dans le but adverse. Mais le moment le plus fou a été la célébration qu'a proposée l'Helvète. En fin blagueur, ce dernier a simulé un claquage, piégeant même son coach avant de fêter son but avec ses coéquipiers.

Rien n'a cependant été facile pour les hommes du très convoité entraîneur Xabi Alonso. Les visiteurs, dirigés depuis peu par l'ancien coach du FC Zurich Bo Henriksen, ont rapidement égalisé par Kohr (7e). La décision pour le leader est tombée à la 68e grâce à Andrich.

Le Bayer reste ainsi toujours très bien lancé pour décrocher le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire. Après 23 journées, il compte 11 points d'avance sur le Bayern Munich, qui recevra Leipzig samedi avec l'obligation de l'emporter pour rester encore un peu dans la course.

