«Nous recevons la critique» - La réponse du Collectif Tourbillon

Membre du Collectif Tourbillon, Vincent Zen-Ruffinen a réagi jeudi au micro de blue Sport à la réponse donnée par Christian Constantin à la lettre d’intention que les supporters lui ont adressée.

Collectif Tourbillon : «La réponse peut paraître pas très positive, mais on reste assez serein» Membre du Collectif Tourbillon, Vincent Zen-Ruffinen réagit au micro de blue Sport à la réponse donnée par Christian Constantin à la lettre d’intention que les supporters lui ont adressée. 12.10.2023

Il y a quelques mois, Christian Constantin a déclaré sa volonté de retirer le FC Sion du monde professionnel, résiliant le bail qui le lie à la Ville de Sion et qui lui permet d'évoluer au Stade de Tourbillon. Cette annonce a fait réagir un groupe de supporters : c’est ainsi qu'est né le Collectif Tourbillon. blue Sport les a rencontrés afin de savoir qui ils sont et quels sont leurs objectifs. Et à la lumière des dernières révélations, les discussions entre le deux parties semblent s'enliser.

«Si on interprète le communiqué du club, on peut avoir l’impression que c’est quelque chose de pas très positif, mais nous restons assez sereins», a commenté Vincent Zen-Ruffinen, membre de l’association, en référence à la réponse donnée jeudi par le FC Sion à la lettre d’intention de reprendre les actions du club pour 1 franc symbolique.

«Notre position a toujours été la même : nous avançons par étape. Nous avons une vision sur le long terme. Nous voulons concrétiser les éléments présentés. Les communications adressées au club faisaient partie de cette tentative», a-t-il ajouté.

«C’est possible que nous fassions des erreurs»

Vincent Zen-Ruffinen a toutefois reconnu que des maladresses avaient pu être commises. «On nous avait jusque-là un peu reproché de ne pas aller dans le concret. Pour nous, cela était un pas pour aller dans le concret. Il n’a pas forcément été bien perçu, nous l’entendons et nous recevons la critique. Nous sommes jeunes et c’est possible que nous fassions des erreurs. Nous pensions que c’était le meilleur moyen d’avancer», a-t-il estimé.

Même s’il semble que les deux parties ne sont plus vraiment sur la même longueur d'ondes, le Collectif Tourbillon reste confiant dans sa démarche.

Que va décider Christian Constantin ? Le Collectif Tourbillon représente-t-il l'avenir ? Une chose est certaine : en Valais, le FC Sion ne laisse personne indifférent et le feuilleton ne connaîtra son épilogue qu'à mi-janvier, moment où l'on saura si Christian Constantin sollicite ou non une licence auprès de la Swiss Football League pour la saison 2024/2025.