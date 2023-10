L'offre surréaliste reçue par Christian Constantin

Christian Constantin a répondu aujourd'hui au Collectif Tourbillon désireux de reprendre le FC Sion pour... 1 franc symbolique. Le président du club valaisan a transmis un courrier détaillé. Extraits.

On sait que l'homme d'affaires n'est pas né de la dernière pluie. Alors quand le Collectif Tourbillon, un regroupement de supporters soucieux que l'homme fort parte en laissant le club à l'agonie, a proposé au président et propriétaire de leur laisser le club pour... 1 franc symbolique, «CC» y est allé de sa réponse, mise en ligne sur le site du club avec en sus la lettre du collectif.

«Avec votre volonté d’acquérir le club pour un franc symbolique et de laisser toutes les charges à son actionnaire, nous voyons un vrai conflit avec le rapport que vous nous avez remis où vous mentionnez ne plus vouloir dépendre d’un seul actionnaire et de son mécénat; or dans votre lettre vous parlez d’un ou de nouveaux actionnaires», stipule la missive signée par CC.

Il remet également en cause la démarche et notamment le fait que le collectif souhaite acquérir les actifs, mais pas les passifs, tout en demandant au président de se retirer avec une clause de non-concurrence pendant dix ans.

Pour étayer sa réponse, Christian Constantin explique comment il a racheté le club au début des années 90 à André Luisier, avec le détail des montants. Il précise encore que les 11,7 millions de l'époque correspondent en 2023 à environ 30 millions de francs.

«L’actionnaire actuel ne souhaite plus débattre avec vous»

L'actionnaire prie encore les membres du collectif de lui fournir un relevé bancaire démontrant qu'ils ont les reins assez solides.

«L’actionnaire actuel ne souhaite plus débattre avec vous tant que vous ne lui aurez pas démontré avec transparence les moyens dont vous disposez. Nous vous demandons simplement de nous remettre les deux documents suivants: relevé d’un compte bancaire avec les moyens financiers nécessaires à vos ambitions (…) et la liste des donateurs et du détail des montants consignés», écrit encore CC.

Il les enjoint à le faire avant le 15 décembre 2023, car c'est à ce moment que le processus de demande de licence pour la prochaine saison commence.

Christian Constantin termine en pensant que laisser une place aux supporters n'est pas une mauvaise idée et qu'elle «a tout lieu d'être».

