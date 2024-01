Didier Tholot se confie sur ses récents problèmes de santé

Victime d’un incident cardiaque en novembre dernier, Didier Tholot s’est confié à blue Sport avant la reprise de la Challenge League. «Je suis tombé sur les bonnes personnes qui m'ont permis d'être là aujourd'hui», a reconnu l’entraîneur du FC Sion.

Fin novembre, le FC Sion s’est vu priver de son entraîneur Didier Tholot pendant quelques jours après que ce dernier ait été victime d’un problème cardiaque. Alors que le championnat de Challenge League va reprendre ses droits vendredi, le technicien français a accepté de revenir sur cet épisode pour blue Sport.

«Je n’ai pas de séquelles, j’ai été pris en charge à temps», a-t-il expliqué devant nos caméras. «La dernière fois que je suis revenu ici, c'était pour avoir la 13e étoile (ndlr : en référence à la 13e victoire sédunoise en Coupe de Suisse en 2015). Donc, elle doit être encore au-dessus de ma tête.»

Tholot est conscient qu’il a eu de la chance. «Ce sont les aléas de la vie pour tout le monde. Ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus, c'est donc un peu plus médiatisé que les autres personnes, mais je suis tombé sur les bonnes personnes qui ont réagi très vite et qui m'ont permis d'être là aujourd'hui.»

«Vivre sans pression, on se fait un peu chier» Didier Tholot Entraîneur du FC Sion

Mais malgré cet incident, le coach de 59 ans n’entend pas changer sa vision des choses et son quotidien. «La pression d'un président, la pression d'un club ou encore la pression des supporters, si vous ne l’acceptez pas, vous ne faites pas ce métier. Pour moi, ça ne va rien changer du tout. Au contraire, je pense que ce sont des facteurs qui me poussent à en faire plus. Vivre une vie sans avoir la pression, on se fait un peu chier quand même», a reconnu Tholot.

Avant de détailler : «Sincèrement, ça n'a pas changé beaucoup de choses, parce que je ne suis vraiment pas du style à me plaindre ou à regarder derrière moi. Je n'ai pas vraiment de regrets, ni de gros remords. Ce qui m’a toujours intéressé, c'est ce qui se passe devant.»

Le mérite revient à son équipe

Le regard désormais tourné vers l’avenir, l’entraîneur tricolore entend mener à bien sa mission pour son quatrième passage dans le club valaisan : ramener le FC Sion en Super League. «Je pense qu'on a un peu trop parlé de moi et qu'on peut parler davantage de l'équipe, parce que sans ces mecs qui sont tous les jours sur le terrain et tous les week-ends en compétition, on ne parlerait pas beaucoup de Didier Tholot», a-t-il souhaité.

Leader à l’heure de la pause hivernale à égalité de points (37 unités) avec le FC Thoune, son équipe se déplace vendredi sur la pelouse du FC Wil pour son premier rendez-vous de l’année. Une rencontre qui sera à suivre en direct dès 19h30 sur blue Sport.