Javi Navarro et Schaffhouse se séparent à nouveau après une année. Le joueur offensif espagnol de 27 ans a été transféré à Wil en Challenge League.

Le contrat, qui courait initialement jusqu'en 2025, a été résilié d'un commun accord et il n'y a pas de somme de transfert.

Après des débuts prometteurs (5 buts et 5 passes décisives en 9 matches), Navarro a été freiné par une blessure musculaire et n'a pas su aider l'actuel dernier du classement (1 but en 10 matches).

