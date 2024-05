Le FC Sion officialise son retour dans l'élite dans une ambiance de feu !

Sion a assuré son retour dans l'élite après un an de purgatoire. Lors de la 36e journée de Challenge League, les Valaisans ont obtenu leur promotion en Super League en battant Schaffhouse 3-0.

Le FC Sion reçoit son trophée de champion de Challenge League Les joueurs et le staff du FC Sion célèbrent leur titre de champion de Challenge League, synonyme de promotion en Super League. 20.05.2024

ATS Clara Francey

Les hommes de Didier Tholot n'avaient besoin que d'un point pour être certains de monter. Devant plus de 12'000 spectateurs, ils ont mis un point d'honneur à empocher la totalité de l'enjeu, grâce à un doublé de Sorgic (41e/50e) - qui a ainsi remporté le classement des buteurs avec 16 réussites - et un but de Schmied (81e).

Didier Tholot : «Cette promotion a une saveur très particulière» Quelques minutes après l'officialisation du retour FC Sion en Super League la saison prochaine, son entraîneur Didier Tholot s'est livré au micro de blue Sport. 20.05.2024

Thoune, qui n'avait que peu de chances de passer devant les Sédunois, a néanmoins fait le job à Wil, où les Bernois l'ont emporté 3-0 pour terminer à trois longueurs du premier. Le rêve d'une promotion à l'étage supérieur passera pour eux par le barrage contre Grasshopper, dans lequel les protégés de Mauro Lustrinelli ne partiront pas sans arguments.

La solidité défensive du FC Sion a sans doute été déterminante dans l'issue de la saison: les Valaisans n'ont encaissé que 23 buts en 36 matches et ont réussi 19 blanchissages. La deuxième meilleure défense, celle de Thoune, a elle cédé à 38 reprises. Du côté des attaques, les Bernois ont été les plus percutants avec 73 buts inscrits, un de plus que Sion.