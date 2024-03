Le directeur général de Neuchâtel Xamax, Tiziano Sorrenti, et son entraîneur, Uli Forte, ont évoqué l’avenir du club rouge et noir au micro de «blue Sport». Le maître-mot est la stabilité avant d’ambitionner un retour en Super League.

Après une saison 2022/2023 catastrophique conclue à la dernière place de Challenge League et par un sauvetage en barrage contre la relégation face à Rapperswil-Jona, Neuchâtel Xamax a retrouvé les joies du succès cette année. Le club rouge et noir pointe actuellement au 4e rang du classement.

Mais avant de penser à une remontée en Super League, quittée en 2020, la formation aux deux titres de champion de Suisse souhaite d’abord trouver une stabilité à tous les niveaux, estime son directeur général Tiziano Sorrenti dans un entretien accordé à «blue Sport».

«Notre plus gros challenge aujourd'hui est sportif. Sur le court et moyen terme, l'équipe doit redevenir une bonne équipe de Challenge League. Sur le moyen et long terme, nous devons avoir l'ambition un jour de retrouver la Super League, mais il ne faut pas brûler les étapes», explique le dirigeant xamaxien.

Avant de rappeler de «ne pas oublier d'où venait» le club. «On a connu des exercices difficiles par le passé. Il faut prendre conscience que des erreurs ont été probablement commises et il faut essayer de ne pas les répéter, de stabiliser le groupe, stabiliser les performances pour essayer un jour de pouvoir lutter pour la promotion», martèle Tiziano Sorrenti.

Uli Forte : «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort»

Ce retour au premier plan cette saison porte notamment la patte d’Uli Forte. L’entraîneur zurichois avait débarqué à la Maladière en avril dernier lorsque le club était au plus mal. «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort», philosophe le technicien de 49 ans, qui a réussi à instaurer une mentalité de gagnant dans son effectif.

«Si je vois des joueurs qui étaient là la saison passée, on ne les reconnaît pas. Aujourd'hui, ce sont des joueurs très importants qui font des performances très positives, très solides, semaine après semaine. Je pense qu'on le voit dans les résultats. On est beaucoup plus solide et beaucoup plus soudé derrière», avance Forte.

Pour ce dernier, les regards sont déjà tournés vers l’avenir. «On voulait une saison de transition tranquille, où on n'a rien à faire avec les dernières places et où on peut déjà développer la saison prochaine qui commence cet été.» Mission accomplie jusqu’ici.