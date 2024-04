Sion s’accroche et arrache un point en fin de match

Sion a arraché le nul 1-1 à Tourbillon contre Neuchâtel Xamax dans les arrêts de jeu. Schmied a en effet égalisé à la 93e dans ce match avancé de la 32e journée de Challenge League.

Sion – Xamax 1-1 dieci Challenge League, 32ème journée, Saison 23/24 02.04.2024

Les visiteurs avaient pris l'avantage à la 66e sur un penalty transformé par Fatkic. A ce moment de la partie, le score ne correspondait clairement pas à la physionomie des débats. Sion avait largement dominé en première mi-temps, mais s'était brisé à plusieurs reprises sur le portier Guivarch, très à son affaire.

Menés, les Valaisans se sont rués à l'attaque et auraient pu être surpris en contre, mais les rouge et noir n'ont pas profité de quelques situations. L'égalisation sédunoise permet aux hommes de Didier Tholot de prendre six points d'avance sur Thoune, avec un match joué en plus.

