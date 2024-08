Thoune arrache le nul à Schaffhouse, le SLO fait le café

Thoune a évité de peu sa première défaite de la saison lors de la 6e journée de Challenge League. Les Bernois ont fait 2-2 à Schaffhouse, égalisant par Meichtry à la 90e.

Les hommes de Mauro Lustrinelli ont montré une belle capacité de réaction en revenant deux fois au score. Ils restent ainsi confortablement en tête du classement. Ils comptent quatre longueurs d'avance sur Etoile Carouge, qui a battu Wil 3-1, et sur Neuchâtel Xamax FCS, qui a montré la réaction attendue par son président. Les rouge et noir ont dominé Vaduz 4-1 grâce à des réussites de Saiz (2), Lentini et Demhasaj.

A Nyon, le Stade Lausanne-Ouchy a enfin fêté son premier succès de la saison après sa relégation de la Super League. Le SLO l'a emporté 3-0 face au Stade nyonnais.

